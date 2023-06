Actes de vandalisme dans certains consulats du Sénégal: Cheikh Abdou Mbacké : « La diaspora a détruit l’image du Sénégal »

Les actes de vandalisme notés dans certains consulats du Sénégal à l’étranger se sont invités dans les débats à l’Assemblée nationale. Pour s’en indigner, le député Cheikh Abdou Mbacké s’est attaqué à la diaspora sénégalaise.

Prenant la parole parlementaire Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly précise que la diaspora a terni l’image du Sénégal à l’étranger. « Ces saccages de consulats sont irresponsables. Il faut que les sénégalais se ressaisissent. On ne peut pas être à l’étranger et semer le désordre et causer du mal aux autres compatriotes » s’insurge le parlementaire qui interpelle le ministre Aïssata Tall Sall lors de la séance plénière ce lundi. Pour le député, « être un patriote, c’est sauvegarder les intérêts des sénégalais et ne pas penser détruire les édifices publics.

Selon lui, « la diaspora a détruit l’image du Sénégal ». Sur les conséquences de la fermeture des consulats, Cheikh Abdou Mbacké a évoqué le fait que « des Sénégalais sont en ce moment bloqués en Italie et qui voudraient passer la fête de Tabaski au pays », en plus de l’impact sur les prochaines échéances électorales (Présidentielle 2024).

Le député de Mbacké a ainsi invité les « casseurs » à revenir à la raison et à faire la politique dans les règles de l’art.