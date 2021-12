Adama Faye: Macky n’a jamais rien fait pour moi »

Après les communiqués et autres documents à l’attention de l’opinion nationale et internationale, Adama Faye a fait face à la presse pour dire ce qu’il a dans le cœur. Adama Faye déclare qu’il n’a aucun problème personnel avec Macky Sall. «Notre différend avec le Président Macky Sall est exclusivement politique. Ce n’est ni un problème de foncier, ni un problème de marché, encore moins un problème de privilège. Je n’ai jamais rien demandé au Président Macky Sall et il n’a jamais rien fait pour moi… Et personne dans son gouvernement, parmi les ministres et Dg, n’a fait plus que moi dans ce pays, dans ce parti depuis janvier 2009 jusqu’à nos jours. Donc c’est un problème de principe, un problème de conviction. Nous ne sommes pas d’accord avec sa démarche politique de ces dernières années, sa façon de prendre certaines décisions. (…) Le Président Macky Sall est mal entouré et le drame, c’est qu’il en est conscient. Il veut être partout à la fois. Et cela a une conséquence fâcheuse qu’est la fatigue mentale. Il a besoin d’un Premier ministre mais pas pour relever le défi encore moins de régler un problème de fast-track. Le Président Macky Sall en a besoin pour se décharger de beaucoup de choses. Sinon, il va droit au surmenage mental», a tonné le beau-frère du chef de l’Etat en point de presse hier à sa permanence de Khar-Yalla.

Articles similaires