Adja Diallo tué à Ngor : L’autopsie révèle la cause de son décès

On connaît les causes du décès de l’élève Adja Diallo, tuée lors des heurts de Ngor. L’autopsie réalisée le 9 mai dernier au Service d’Anatomie et Cytologie Pathologique à HOGIP révèle une large plaie du cuir chevelu pariétal délabrement osseux du veitex, fracas des os, délabrement cérébral avec contusion hémorragique, entre autres lésions.

Le certificat de genre de mort signale aussi la présence de deux particules (2) metalliques mesurant 10mm x 1mm et 1 mm x 1mm dans l’hémisphère cérébral droit. Des particules métalliques à expertiser, recommande le médecin légiste.

Pour rappel, à Ngor, des affrontements entre forces de l’ordre et jeunes contre l’implantation d’une brigade de gendarmerie dans un espace de 6000 m² situé dans la commune ont fait, selon un bilan officiel deux morts. Confondu à un gendarme, le vigile Louis Ndong a été battu à mort par un groupe de manifestants, selon le Procureur. Une seconde victime recensée après la mort de la jeune Adja Diallo, 15 ans, survenue mardi dernier.