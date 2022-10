Adja Thiaré a des « troubles mentaux »

Adja Thiaré qui accuse Kaliphone Sall de viol n’a pas assisté au procès de ce jeudi 13 octobre 2019. Interpellé sur l’absence de sa cliente, l’avocat Me Abdy Nar Ndiaye renseigne que la plaignante a des ‘’troubles mentaux’’ : « Elle a été affectée par la violence des coups. Adja est internée au service psychiatrie de l’Hôpital Principal depuis les faits, elle est en convalescence c’est ce qui explique son absence. »

A noter que le tribunal a condamné Kaliphone Sall à une peine de 6 mois de prison dont 1 ferme assortie d’une amende de 500.000 FCFA.

Me Abdy Nar Ndiaye avocat de la mannequin Adja Thiaré Diaw, a aussi déposé une plainte pour viol contre Kaliphone. A l’en croire, “Kaliphone a séquestré et violé sexuellement Adja Thiaré Diaw et nous en détenons les preuves”, indique-t-il.

«J’ai saisi personnellement le doyen des juges par plainte avec constitution de partie civile afin que l’accusé soit poursuivi pour séquestration et viol », annonce-t-il.