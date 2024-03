Adji Sarr au Canada ou en Suisse : Les secrets d’un exil !

Partager Facebook

Les récentes images d’Adji Sarr poussant un chariot rempli de valises dans un aéroport étranger ont suscité un vif intérêt sur les réseaux sociaux. Des rumeurs circulent selon lesquelles l’ancienne masseuse aurait débarqué en Suisse. Cependant, selon L’Observateur dans son édition de ce mercredi, la réalité sur sa destination semble être tout autre.

Le journal avance que le Canada serait en fait le point de chute de l’accusatrice d’Ousmane Sonko. Selon une source proche d’Adji Sarr, celle-ci aurait quitté le Sénégal il y a plusieurs jours pour se rendre en Mauritanie. C’est depuis ce pays frontalier qu’elle aurait pris un vol en direction du Canada, où elle serait arrivée avant-hier, le lundi 25 mars, dans la matinée.

Le quotidien du Groupe futurs médias souligne que les raisons de ce voyage, effectué dans la plus grande discrétion, demeurent encore inconnues. Il s’interroge sur un possible lien entre ce déplacement et l’accession au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye de Pastef, le parti de Sonko.