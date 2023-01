Adji Sarr- Sonko: Le procès du siècle aura lieu

Le procès Adji Sarr-Ousmane Sonko aura bel et bien lieu. Ainsi en a décidé le Doyen des Juges Oumar Maham Diallo après une instruction qui aura duré quelques mois. Le dossier est bouclé et parmi les deux possibilités qu’avait le juge d’instruction, il a préféré le renvoi devant la chambre criminelle à la place du non-lieu, c’est à dire du classement sans suite.

Une grosse déception du côté des partisans de Ousmane Sonko qui ont toujours plaidé pour le non-lieu. Malheureusement pour eux, le procès du siècle aura bel et bien lieu. C’est dire que le juge-enquêteur a estimé qu’il y avait suffisamment d’éléments à charge contre le mise en cause sur les accusations graves de viol et de menaces de mort. En clair, il a aussi suivi le réquisitoire du Parquet qui, il y a quelques jours, demandait que Sonko et la patronne du Salon Ndèye Khady Ndiaye soient jugés pour ces motifs-là. Cela peut également vouloir dire que face au refus de Sonko de se soumettre au test Adn et à la confrontation contre Adji Sarr son accusatrice, le juge a été exaspéré et a opté pour le renvoi. En conséquence, les deux devront s’expliquer à l’audience, devant le juge et face à une opinion publique prise en haleine depuis deux ans. Car, quand le sexe, la politique et la justice sont mis ensemble, le cocktail est souvent explosif.

Déjà, le Sénégal a enregistré 14 morts du fait de cette affaire. Des camps se sont formés autour des protagonistes qui pour soutenir Sonko, qui pour soutenir Adji Sarr. De hautes autorités ont été accusées de complicité de complot dans un dossier souvent présenté comme un moyen de neutraliser un adversaire politique. Ce dernier, l’étoile montante de l’opposition sénégalaise au point d’en être numéro 1, risque de voir sa carrière oblitérée en cas de condamnation. A cela s’ajoutent les risques de trouble à l’ordre public. Car, nombre de ses partisans et sympathisants sont convaincus du caractère politique de l’affaire. Et craignent le procès. Mais, l’autre crainte qu’ils nourrissent sans en parler, ce sont les déballages à l’audience. Or, s’il y a audience publique, les discussions et la présentation des preuves pourraient aboutir à la révélation d’éléments qui, à défaut d’être constitutifs des preuves d’une infraction pénale, seront suffisants pour une condamnation morale. Or, comme le mis en cause est un leader politique, il redoute tout autant la condamnation morale que la condamnation judiciaire.

Cette dernière, possible, serait équivalente à une disqualification pour les prochaines échéances électorales. Alors, ce procès sera suivi non seulement au Sénégal mais aussi en Afrique et dans le monde entier. Ce qui importe, alors, c’est que la Justice tranche en toute sérénité loin des sirènes de la rue, à l’abri des pressions de toutes sortes. Le Sénégal devra, encore une fois, démontrer que sa démocratie est mâture, suffisamment pour traverser des secousses de toutes sortes.