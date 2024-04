Adresse à la nation : Le chef de l’État promet de poursuivre les rapports de l’OFNAC et de l’IGE

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans son message à la Nation, le désormais nouveau Président de la République a annoncé, ce mercredi, à la veille de la fête de l’indépendance la publication des rapports de l’IGE, de la Cour des comptes et de l’OFNAC.

Le président Bassirou Diomaye Faye déclare que « pour redorer le blason de la justice, lui redonner le prix qu’elle mérite et la réconcilier avec le peuple au nom duquel elle est rendue, j’entends organiser des assises regroupant les professions du métier (magistrats, avocats, huissiers, greffiers et autres auxiliaires de justice), les professeurs d’université et les citoyens pour identifier des pistes de solution aux problèmes de la justice. »

Publicités

« Dans la quête d’un Sénégal meilleur au bénéfice de tous, j’entends instaurer une gouvernance vertueuse, fondée sur l’éthique de responsabilité et l’obligation de rendre compte.

En outre, j’engagerai sans tarder une politique hardie de bonne gouvernance économique et financière par : La lutte sans répit contre la corruption ; La répression pénale de la fraude fiscale et des flux financiers illicites ; La protection des lanceurs d’alertes ; La lutte contre le détournement de deniers publics et le blanchiment d’argent ;

L’amnistie des prête-noms et leur intéressement sous condition d’auto dénonciation ; La publication des rapports de l’IGE, de la Cour des comptes et de l’OFNAC. » ,a ajouté le Président de la République.