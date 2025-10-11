Uploader By Gse7en
Affaire Aliou Sall : De nouveaux noms émergent

11 octobre 2025 Actualité

L’affaire qui vaut aujourd’hui des poursuites à Aliou Sall, jeune frère du Président sortant Macky Sall, et à son épouse, Aïssata Sall, porte sur l’acquisition d’un terrain aux Almadies, contigu à l’ambassade des États-Unis. Selon la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), plusieurs flux financiers suspects ont été détectés, notamment 170 millions de francs CFA versés en deux tranches par la société Sertem Cia Ex à Aliou Sall et un transfert de 70 millions provenant de Sény Thiam, que Aliou Sall a présenté comme un prêt déjà remboursé, rapporte L’Observateur.

Pour clarifier l’ensemble des circuits financiers et vérifier la légalité des fonds, le Pool judiciaire financier (PJF) envisage d’élargir les auditions. Le quotidien du Groupe futurs médias indique qu’il est prévu d’entendre Amadou Loum Diagne, l’homme d’affaires vendeur du terrain, et Mbaye Faye, un autre acquéreur cité dans la transaction.


Ces auditions permettront aux enquêteurs de justifier la légalité des mouvements financiers échangés autour de cette opération immobilière, avance la même source.

