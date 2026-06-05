Affaire ASER et AEE Power : Le Parquet financier détaille l’enquête sur la fausse quittance de 918 millions FCFA

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Le Procureur de la République Financier de Dakar a publié un communiqué officiel, pour préciser l’état des procédures judiciaires et des enquêtes en cours liées au dossier de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) et des sociétés AEE Power. L’une des principales procédures concerne une enquête ouverte le 6 janvier 2025 à la Division des Investigations Criminelles (DIC), suite à une plainte de l’Agent judiciaire de l’État pour des faits de « faux et usage de faux en écriture administrative ».

Cette investigation porte spécifiquement sur l’utilisation d’une fausse quittance d’un montant exact de 918 339 800 francs CFA dans le cadre de l’enregistrement du contrat entre AEE Power EPC et l’ASER.

Le document montre que cette affaire est directement liée à une autre procédure ouverte le 17 septembre 2024 par l’administrateur de la société espagnole AEE Power EPC SAU contre l’administrateur d’AEE Power Sénégal, son gestionnaire de projet et la structure elle-même, pour tentative d’escroquerie et manœuvres frauduleuses. Saisi de cette première plainte le 23 mars 2026 après un dessaisissement du Doyen des juges, le Parquet financier a demandé au magistrat instructeur la jonction des deux dossiers en raison de leurs liens de connexité évidents.

En parallèle, une troisième enquête est menée par la Section de Recherches de Dakar suite à une plainte contre X déposée en octobre 2025 par Thierno Alassane Sall pour faux, usage de faux et détournement de deniers publics.