AFFAIRE « ASER-GATE3: Cheikh Yérim Seck en rajoute une couche 

Cette affaire suscite bien une vive polémique. Le marché d’électrification rurale, renégocié entre l’Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale (ASER) et la société espagnole AEE Power EPC, n’a pas encore livré tous ses secrets. Dès lors, d’aucuns n’ont pas manqué de révéler que l’Ofnac devrait se saisir du dossier comme le stipule Cheikh Yérim Seck.

Le journaliste et écrivain Cheikh Yérim Seck a trempé sa plume dans l’encrier pour ainsi revenir sur cette affaire de marché et qui secoue bien la république. Il s’agit de l’affaire « l’Aser » (Agence sénégalaise d’électrification rurale.) Suite à la saisine du cabinet d’avocats « Boubacar Koïta » et associés pour le compte de la société AEE Power Sénégal dénonçant la violation alléguée de clauses contractuelles et d’obligations légales dans le cadre du marché public d’électrification rurale de plus de 91 milliards FCFA dans les régions de Kaffrine, Saint-Louis, Kédougou, Louga et Tambacounda, le Comité de règlement des différends de l’Autorité de règlement de la commande publique (ARCOP) avait suspendu le marché par la décision numéro 107 en date du 2 octobre 2024.

Dans cette même optique, la Banque Santander, par lettre adressée aux autorités sénégalaises et transmise à l’Arcop, a décidé, en collaboration avec l’Agence espagnole de crédit à l’exportation, de suspendre le financement du marché en attendant la réponse aux questions qu’elles ont posées à l’entreprise espagnole Aee Power Epc depuis plusieurs semaines, sans suite. Dans un poste sa page facebook, le journaliste a rappelé que « le Pastef est porté au pinacle sur la base d’un discours autour du thème de la préférence nationale. » Mais se dit désolé du fait que « nos nouveaux gouvernants ont exposé au grand jour leur duperie en dépouillant une entreprise sénégalaise, qui a financé de ses deniers toutes les formalités du marché, pour le filer à sa partenaire espagnole minoritaire dans le projet. Est-il imaginable que l’Etat espagnol retire un contrat à une entreprise de son pays pour le filer à son associée sénégalaise minoritaire ? »

Il a rappelé que pour la première fois qu’il avait évoqué cette affaire, il a récolté un volet de bois verts « pour noyer la vérité dans un flot de paroles. » selon lui, « le 2 octobre, l’Agence de régulation de la commande publique (Arcop) est venue reprendre tous les arguments que j’avais soulevés pour motiver sa décision de suspendre le marché. Plus que cette sentence, ce sont ces motifs qui sont graves. Nommé par ce nouveau régime, le directeur de l’Aser n’a pu fournir aucun des éléments à lui réclamé par l’Arcop. Tant le fossé est abyssal entre le discours outrancièrement moralisateur de l’homo pastefensis et la réalité de sa pratique du pouvoir. » Yérim a révélé que l’entreprise espagnole a littéralement dévalisé les 56 millions d’euros d’avance de démarrage du projet alors qu’une seule lampe n’a commencé à être posée. (…) et que Madiambal Diagne nous renseigne que « les Espagnols réclament le remboursement de 4,5 milliards de FCFA (7 millions d’euros) qu’ils ont donnés. À qui ? En échange de l’éviction de Aee Power Sénégal ? »

A en croire le journaliste, « une gestion si nébuleuse et incompétente aurait, sous d’autres cieux, suscité sinon une poursuite judiciaire, du moins une enquête parlementaire. Cette affaire entre directement dans le champ de compétence de l’Ofnac qui doit s’en saisir. »

MOMAR CISSE