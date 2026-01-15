Uploader By Gse7en
Affaire ASER : Guy Marius Sagna fustige l’attitude de Thierno Alassane Sall

15 janvier 2026 Actualité

Dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux, Guy Marius Sagna a vivement critiqué l’attitude de Thierno Alassane Sall, estimant qu’il refuse de débattre avec le DG de l’ASER malgré les invitations répétées. Il compare cette attitude à celle d’Ousmane Sonko qui, en 2020, avait accepté de rencontrer le DG de l’ONAS pour discuter de l’assainissement.

Selon Guy Marius Sagna, Thierno Alassane Sall adopte une posture de « dépité » motivée par la colère et la déception, plutôt que celle d’un député ouvert au dialogue. Il soutient que cette attitude est « regrettable », surtout venant d’un député qui devrait être à l’écoute des préoccupations des citoyens.

Par ailleurs, il félicite l’Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale (ASER) pour ses réalisations, notamment l’électrification de 172 villages en trois mois, ce qui est supérieur, d’après lui, à la moyenne annuelle de villages électrifiés sous le magistère de Macky Sall. Guy Marius Sagna encourage l’agence à poursuivre ses efforts pour améliorer les conditions de vie des populations sénégalaises.

