Affaire ASER : Thierno Alassane Sall accuse le Pastef de « tentative de manipulation »

Dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux, Thierno Alassane Sall a dénoncé ce qu’il qualifie de « tentative de manipulation » du parti PASTEF dans le supposé scandale de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER).

Selon lui, le PASTEF tente de détourner l’attention du peuple sénégalais en brandissant une quarantaine de villages électrifiés comme un bilan, alors que les deux tiers du calendrier sont déjà écoulés et que l’objectif initial était d’électrifier au moins 1 000 villages.

Poursuivant, le député estime que cette tentative de manipulation est indécente et que le PASTEF prend les Sénégalais pour de grands enfants.

Il demande, ainsi, des comptes sur l’utilisation des 37 milliards de francs CFA alloués au projet d’électrification rurale. « Où sont passés nos 37 milliards ? Pas de preuve, pas de financement. La propagande et les manipulations n’y changeront rien », a-t-il conclu.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

