Affaire des supporters sénégalais détenus au Maroc : Ousmane Sonko dénonce une situation « dépassant le cadre sportif »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Premier ministre Ousmane Sonko a pris position sur la situation des supporters sénégalais incarcérés au Maroc ce mardi à l’Assemblée nationale en marge des questions d’actualité au gouvernement.

Selon lui, toutes les démarches nécessaires ont été entreprises par l’État du Sénégal pour défendre ses ressortissants. « Cela dépasse le cadre sportif », a-t-il déclaré, soulignant que le football ne doit pas être source de crispations durables entre deux nations qui se considèrent comme des pays frères.

Dans la même veine, Ousmane Sonko s’est interrogé sur le déroulement du procès en estimant que c’était « inéquitable ». Il a rappelé, dans ce cadre, des incidents impliquant des supporters marocains lors des Jeux olympiques en France, où un envahissement de terrain avait entraîné l’interruption d’un match, mais sans sanctions comparables à celles infligées aux Sénégalais.

Le chef du gouvernement a appelé à un traitement équilibré de la situation, affirmant que « l’amitié se paie par l’amitié ». Il a indiqué que le Sénégal s’en réjouirait si le Roi du Maroc décidait d’accorder une grâce, et que Dakar pourrait activer les accords existants permettant à des compatriotes condamnés à l’étranger de purger leur peine sur le territoire national.

Enfin, Ousmane Sonko a rappelé le principe fondamental de souveraineté des États, affirmant que « le Sénégal ne peut rien imposer au Maroc ». À cet effet, il a appelé au calme et à la retenue, préférant la diplomatie aux actions radicales.

Par ailleurs, Il a promis, dans les jours à venir, un accompagnement aux familles des détenus, notamment durant le mois de ramadan.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com