Affaire d’homosexualité présumée à Linguère: Le Maire Aly Ngouye Ndiaye promet des stratégies de lutte pour endiguer le phénomène dans sa localité

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Très sensible à l’affaire des présumés homosexuels dans sa ville, l’ancien ministre de l’intérieur sous Macky Sall et Maire de Linguère de nos jours Aly Ngouye Ndiaye a initié cet après-midi du mercredi 22 avril 2026 une rencontre avec l’ensemble des imams de sa commune pour apaiser les esprits et organiser une réponse communautaire face à cette affaire d’homosexualité présumée qui secoue la ville de Linguère. La rencontre avait pour cadre la grande mosquée de Thiely Sud une initiative qui intervient dans un contexte local très tendu.

A l’issue de la rencontre, le premier magistrat de la ville de Linguère, face à la presse déclare que tous les Djoloff Djoloff sont choqués d’avoir appris la nouvelle ( l’affaire présumés homosexuels à Linguère). En effet, selon l’edile de Linguère<<qu’il soit Imam, qu’il soit Djoloff Djoloff tout court, la nouvelle à touché d’aucuns dans le Djoloff car Linguère n’ a pas l’habitude d’être dans ces genres d’événement ce qui fait que ça a touché tous le Djoloff>>. renchérit l’ex premier flic du pays. Dans son oral, l’edile de Linguère de préciser que c’est un phénomène de société qui est arrivé à Linguère, suffisant lui en tant Maire, en tant que responsable, s’est engagé en collaboration avec ses administrés pour endiguer rapidement le phénomène. Pour atteindre son objectif, le Maire Aly Ngouye Ndiaye promet une bonne communication destinée aux jeunes en vue d’arrêter le dis phénomène.

Comme stratégies, l’ancien ministre de l’intérieur Aly Ngouye Ndiaye<< Discuter avec toutes les franges de la population, nous pensons que très rapidement toutes les populations vont se réunir autour d’un comité que je vais mettre en place et définir une stratégie et la mairie va fortement appuyer le comité pour venir à bout l’homosexualité dans le milieu>>

Entre autres acteurs pour lutter contre le phénomène de l’homosexualité, Aly Ngouye Ndiaye mise beaucoup sur l’administration, les Imams, la jeunesse à travers les ASC, les conférenciers, les relais communautaires, les associations de femmes afin que les populations ciblées puissent être impregnées.

Dans sa communication, le Maire de Linguère de rappeler la presse locale que le phénomène ( gor jigeen) c’était bien avant le régime sortant, ça date de très longtemps seulement aujourd’hui le phénomène a eu une ampleur, ça devient un problème qui se pose à toute la société c’est pourquoi c’est un problème qu’il faut régler.

S’agissant de l’aspect pénal, Aly Ngouye Ndiaye de dire que <<c’est une chose mais ne suffit pas pour apporter solution à ce problème , mais il faudra des strates de communication vers les jeunes>>> A l’en croire il faudra connaître d’abord le problème qui est assez profond, le dit problème ne date pas d’aujourd’hui, mais si nous nous engageons , nous allons trouver ensemble des solutions qui vont endiguer l’homosexualité dans Linguère >> fulmine t-il .

La pathologie ( Sida) était au menu de la rencontre pour ainsi dire combien le Maire de Linguère Aly Ngouye Ndiaye est sensible aux problèmes qui entravent ses administrés.Ainsi, à l’image des séances de sensibilisation et d’information faites sur le phénomène ( homosexualité), des réunions d’échange sont prévues pour lutter efficacement contre la maladie à transmission sexuelle.

Au regard de l’initiative du maire de Linguère, à l’unanimité,<< les populations expriment leur profonde gratitude à l’égard d’ Aly Ngouye Ndiaye qui est toujours à leur côté surtout quand c’est difficile >> ont elles fait savoir à l’assistance.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)