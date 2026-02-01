Affaire Doudou Wade : D’anciens présidents de groupe parlementaire apportent leur soutien au membre du PDS

Partager Facebook

Des anciens présidents de groupe parlementaire à l’Assemblée nationale du Sénégal ont publié une déclaration pour exprimer leur soutien à Doudou Wade, ancien Président de groupe parlementaire, et au journaliste Pape Ngagne Ndiaye, poursuivis judiciairement pour des propos tenus dans une émission télévisée.

Dans leur déclaration, ils rappellent que la liberté d’expression, le droit à la critique et le débat démocratique constituent des fondements essentiels de l’État de droit, garantis par la Constitution de la République du Sénégal et consacrés par les engagements internationaux librement souscrits par le pays.

Les signataires estiment que les opinions exprimées dans l’espace public, lorsqu’elles relèvent de l’analyse politique, du commentaire ou de la critique de l’action gouvernementale, ne sauraient être criminalisées sans porter atteinte au pluralisme démocratique et à la vitalité du débat public.

Ils expriment leur soutien fraternel, solidaire et républicain à Doudou Wade et réaffirment leur attachement indéfectible au respect des libertés publiques et des principes démocratiques.

La déclaration est signée par 15 anciens présidents de groupe parlementaire, dont Aïssata Tall Sall, Présidente en exercice. Ils appellent les autorités compétentes à la retenue et au sens de l’État pour préserver un climat d’apaisement, de confiance et de dialogue, indispensable à la cohésion nationale et à la stabilité institutionnelle.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

