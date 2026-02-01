Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
1769803256070

Affaire Doudou Wade : D’anciens présidents de groupe parlementaire apportent leur soutien au membre du PDS

1 février 2026 Actualité

Des anciens présidents de groupe parlementaire à l’Assemblée nationale du Sénégal ont publié une déclaration pour exprimer leur soutien à Doudou Wade, ancien Président de groupe parlementaire, et au journaliste Pape Ngagne Ndiaye, poursuivis judiciairement pour des propos tenus dans une émission télévisée.

Dans leur déclaration, ils rappellent que la liberté d’expression, le droit à la critique et le débat démocratique constituent des fondements essentiels de l’État de droit, garantis par la Constitution de la République du Sénégal et consacrés par les engagements internationaux librement souscrits par le pays.

Les signataires estiment que les opinions exprimées dans l’espace public, lorsqu’elles relèvent de l’analyse politique, du commentaire ou de la critique de l’action gouvernementale, ne sauraient être criminalisées sans porter atteinte au pluralisme démocratique et à la vitalité du débat public.

Ils expriment leur soutien fraternel, solidaire et républicain à Doudou Wade et réaffirment leur attachement indéfectible au respect des libertés publiques et des principes démocratiques.

La déclaration est signée par 15 anciens présidents de groupe parlementaire, dont Aïssata Tall Sall, Présidente en exercice. Ils appellent les autorités compétentes à la retenue et au sens de l’État pour préserver un climat d’apaisement, de confiance et de dialogue, indispensable à la cohésion nationale et à la stabilité institutionnelle.

Publié par EL HADJI MODY DIOP


elmodiop2014@gmail.com

Tags

Vérifier aussi

Screenshot 20260131 1600062

Modernisation des villes religieuses : Darou Moukhty doté d’une maison des hôtes

Le ministre de l’Urbanisme, Moussa Bala Fofana, a remis des équipements et réceptionné la Maison …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved