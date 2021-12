Affaire école Mady Ndiaye: Ibra Faye démonte le maire Bara Gaye

Depuis plusieurs jours, l’affaire sur la gestion de l’école Mamadou Mady Ndiaye ç Thiaroye Kao anime les débats à Yeumbeul Sud entre les partisans du ministre Amadou Hott et ceux du maire sortant Modou Bara Gaye. Pour une affaire d’intervention du ministre de l’Economie, par ailleurs candidat de la coalition Benno Book Yakaar sur l’état de délabrement de cette école élémentaire pour sa réfection n’a pas plus l’édile de la localité et qui a pris la décision de barrer la route a son concurrent.

Le débat sur la personne qui doit réfectionner ou pas l’école Mamadou Ndiaye a fini par arriver sur la table du ministère de l’Education Nationale qui a sorti un document certifiant qu’il y a bien une dégradation du mur et des toilettes de cet établissement abritant des enfants de la localité de Yeumbeul Sud. En effet selon Ibrahima Faye, coordonnateur zonal de cette localité estime que le problème se situe du côté de Bara Gaye qui ne fait que des calculs politiques. Cette école est dans cet état depuis plusieurs mois et l’actuel maire n’a jamais pris des engagements pour sa réfection mais il a fallu à ce que le ministre Amadou Hott, candidat à la mairie pour les prochaines élections locales en janvier 2023 s’engage à réhabiliter les tuilettes et le mur de cette école, que Bara Gaye a pris la décision de le contrecarrer.

Cette école dont le murs s’est affaissé remonte depuis l’année dernière et ceci constitue un danger pour les enfants. Le plus grave c’est le problème des toilettes qui étaient devenues impraticables et les enfants étaient obligés de se rabattre dans les maisons environnantes en cas de besoins avance Ibrahima Faye.

A l’arrivée du ministre à Yeumbeul Sud, la première chose qu’il a eu à faire c’est de faire des visites de terrains au niveau de chaque localité pour connaître les problèmes auxquels il pourra apporter des solutions immédiates. C’est ainsi qu’il a été interpellé par la population sur ce problème d’où il a respecté les procédures. En premier il a envoyé des techniciens pour faire une évaluation avant de transmettre les conclusions à son homologue du ministère de l’Education Nationale pour avoir l’autorisation d’entamer les travaux de réhabilitation des toilettes et du mur de l’école a expliqué le coordonnateur de zone. D’ailleurs le ministre a sorti un document a cet effet . Mais il s’est trouvé que le maire Bara Gaye s’est opposé a ce que le ministre puisse faire ses travaux prétextant qu’un budget de 28 millions a été déjà voté. Dès lors, Ibra Faye s’est même permis de lui poser la question de savoir « Pourquoi il n’a pas entamé les travaux durant toute la période des Vacances mais attendu la réaction du ministre pour se lancer dans ses tentatives de manipulations que la population de Yeumbeul a déjà comprise maintenant? »

Au-delà de cette affaire de l’école, Ibra Faye a mentionné le scandale qui secoue également la mairie concernant l’entrepreneur qui devait faire ce travail et qui a fini par claquer la porte d’où actuellement les travaux sont aux arrêts et cela est un danger pour les enfants. Bara Gaye est en perte de vitesse et sait qu’il a déjà perdu cette commune maintenant ce qui lui reste c’est la manipulation de l’opinion mais il va nous trouver sur sa route car nous allons nous engager à donner la bonne information à la population de Yeumbeul » clame Ibra Faye.