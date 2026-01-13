Affaire Farba Ngom : Les graves révélations de Yassine Fall

Partager Facebook

Face à la presse, ce mardi, la ministre de la justice a fait des révélations d’une extrême gravité au sujet du dossier Farba Ngom qui cristallise actuellement beaucoup de débats. Selon Yassine Fall, le détenu Farba Ngom a été retrouvé, avec à sa possession, deux téléphones portables dans sa cellule. Un fait contraire à la loi carcérale qui interdit aux prisonniers l’usage d’un téléphone portable.

L’exploitation des téléphones saisis ont permis, d’après la ministre de la justice, de découvrir des communications au-delà des frontières sénégalaises, notamment le Maroc, le Mali, l’Autriche, le Bangladesh et les États-Unis. Mais également Farba Ngom aurait eu des interactions avec des personnalités politiques et médiatiques, notamment 65 interactions avec un acteur politique en liberté provisoire, 400 échanges avec un autre homme politique et ses avocats, 275 interactions avec une journaliste patronne de presse, 60 interactions avec un journaliste de presse en ligne et 158 échanges avec un directeur de publication d’un organe de presse.

Dans la même veine, le garde des Sceaux indique que les téléphones ont aussi servi à recevoir et diffuser des procès-verbaux judiciaires confidentiels, à partager du contenu indécent et à organiser des manœuvres politiques susceptibles de troubler l’ordre public.

Face à ces faits jugés « graves », la ministre a informé l’opinion que le bâtonnier de l’ordre des avocats sera saisi pour traiter les aspects relatifs aux échanges impliquant des avocats. De même, Farba Ngom sera probablement entendu sur ce nouveau dossier qui risque de prolonger encore son séjour carcéral.

Pour rappel, le député-maire Farba Ngom est en prison depuis plusieurs mois. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux et escroquerie sur les deniers publics, portant sur des montants estimés à plus de 123 milliards de francs CFA, ainsi que pour complicité d’abus de biens sociaux.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

