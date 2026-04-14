Affaire Farba Ngom : Ndèye Seynabou Ndiaye bénéficie d’une liberté provisoire assortie du contrôle judiciaire

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La gérante statutaire de la société Woodrose Investment Ltd, Ndèye Seynabou Ndiaye, a bénéficié, lundi 13 avril, d’une liberté provisoire assortie du contrôle judiciaire de la part de la chambre d’accusation financière, près d’un an après son inculpation et sa mise sous mandat de dépôt, selon le quotidien les Echos.

A l’origine des faits, Ndèye S. Ndiaye a été inculpée pour des faits présumés d’association de malfaiteurs, abus de biens sociaux et complicité d’escroquerie sur des deniers publics portant sur 31 milliards FCFA. Elle est accusée «d’avoir aidé ou assisté le maire des Agnam», Farba Ngom, lui-même en prison depuis février 2025, et qui serait à l’origine de flux financiers suspects estimés à plus de 125 milliards de FCFA.

Avant cette dernière décision judiciaire, Tahirou Sarr et Abdou Karim Mbacké avaient eux aussi bénéficié d’une liberté provisoire, assortie du contrôle judiciaire. Quant à Farba Ngom, il est en attente d’une décision de la Cour suprême sur sa demande de liberté provisoire.