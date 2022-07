Affaire Faux billets: Après le lycée de Yoff, le lycée Limamoulaye éclaboussé

Poursuivis pour destruction de biens appartenant à l’État, 8 élèves, tous mineurs ont été entendus par le tribunal. Devant le juge, ils ont nié les faits qui leur étaient reprochés, mais ont toutefois admis être présents dans la classe au moment des faits. D’après les Échos, il a été surpris en train de découper des billets de 500 Fcfa au terrain du lycée de Limamoulaye, lors d’une patrouille de la police hier, lundi. Interpellé, il a été aussitôt embarqué par les limiers puis conduit à son domicile pour effectuer la perquisition.

Sur les lieux, les limiers découvrent une imprimante avec laquelle le jeune lycéen se servait pour confectionner puis scanner les faux billets de 500 Fcfa. La quantité de faux billets reste inconnue. La Police n’a pas également trouvé de l’argent ni de billets noirs encore moins de Mercure au domicile du mis en cause. Ensuite, il a été au commissariat où il est gardé à vue. Les billets de banque de 500 Fcfa et l’imprimante ont été saisis et mis sous scellés.