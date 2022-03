Affaire Imam Sall: Le Sénégal en proie au terrorisme verbal

Les propos de Imam Sall contre la communauté chrétienne sont suffisamment graves pour susciter l’indignation générale de tous les sénégalais, toutes confessions confondues. Il ne pouvait pas en être autrement. Tellement les propos sont outrageants et contraires aux valeurs bâties et défendues par tous dans un pays qui s’érige en champion du dialogue islamo-chrétien.

C’est cette exception qui dérange certains et qui fait qu’ils travaillent à la remettre en cause. Ce genre de sorties ne sont jamais gratuites et relèvent d’une stratégie de communication funeste dont l’objectif est justement d’arriver à une forme de guerre de religion dans un pays où tout milite pour le contraire. C’est pourquoi Sall et compagnies prêchent dans le vide. Au contraire, tout ce qu’ils ont réussi de faire, c’est de ressouder davantage les musulmans et les chrétiens et de les alerter sur le fait que la cohésion existante dérange certains et qu’il faut se battre pour la préserver.

C’est pourquoi, nous saluons la réaction du Conseil national du laïcat et de tous les musulmans sans oublier le Conseil national de l’audiovisuel (Cnra) qui a pris toutes ses responsabilités. Bien sûr, au niveau de Walf où travaille beaucoup de chrétiens, les excuses avancées traduisent une prise de conscience de e la gravité des propos et le fait qu’à l’avenir, il faille être plus vigilant.

De tout ceci nous tirons la leçon que rien n’est acquis d’avance et que l’unité, la liberté et la paix sont des constructions permanentes. Car, les forces de la division travaillent dans l’ombre dans des pays comme le nôtre et ouvertement dans d’autres comme le Mali. Il faudra certes veiller à contrôler leur communication, mais ce ne sera pas facile.

Car, dans notre pays, s’il y a une nouvelle réalité qui sévit, c’est la liberté de ton ou le libertinage dans le ton. Et à ce propos, personne n’est à l’abri. La preuve, les guides religieux musulmans sont souvent la cible d’attaques systématiques sur les réseaux sociaux. On insulte nos marabouts publiquement et ouvertement. Et si ceci est le fait d’une minorité, il y a la tendance sur les plateaux de télévision et dans les studios de radio, de croire que l’on peut dire ce que l’on veut. C’est cette absence de limite, d’autocensure, de réserve et même de civilité qui fait que les choses risquent, un jour, de dégénérer.

La liberté a des limites. Mais, malheureusement, nous repoussons toujours plus loin les limites. Et ça, c’est de l’extrémisme verbal qui, de plus en plus s’installe dans notre pays.

Un extrémisme qu’il est important de combattre par tous les moyens.

Assane Samb