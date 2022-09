Affaire Kalifone : Le rapport gynécologique confirme des attouchements

Les choses risquent d’être très dures pour Kalifone suite au différend qui l’oppose au mannequin Adja Thiaré. Bien que le certificat médical écarte la pénétration (viol), le rapport gynécologique parcouru par Libération confirme de violents attouchements.

Le gynécologue a confirmé des lésions corporelles subies par Adja Thiaré, des traces de morsures au niveau des seins comme elle l’avait indiqué mais aussi des coups et blessures. La victime présumée avait indiqué qu’en plus des violences physiques, Kalifone Sall aurait introduit ses doigts dans son sexe. Autant d’éléments à charge contre le mis en cause, selon le journal. Kalifone a fait une sortie hier pour se réjouir du fait que le certificat médical n’a pas établi la pénétration.

Pourtant, renseigne Libération, ceci n’est pas un fait majeur d’autant que ce sont ses doigts qu’il aurait introduit dans le sexe de la fille. Mieux, celle que ses défenseurs ont tenté de présenter comme une fille facile est vierge, selon le rapport gynécologique.

De nouveaux développements sont attendus dans les prochains jours. C’est dire que Kalifone ne s’est pas encore tiré d’affaire, d’autant que Gabrielle Kane soutient la fille Adja Thiaré.