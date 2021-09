Affaire Kilifeu: Les résultats de l’audition

Les rappeurs et activistes, Kilifeu et Simon ont passé hier, leur première nuit en prison après avoir été inculpés puis placés sous mandat de dépôt . Le juge d’instruction du deuxième cabinet près le tribunal de grande instance de Dakar a suivi à la lettre le réquisitoire introductif du procureur de la République mais aussi ais l’avocat de Simon a déposé le dossier médical de son client sur la table du juge.

Les audiences de première comparution de Kilifeu et Simon ont été tenues hier mercredi, au bureau du juge d’instruction du deuxième cabinet. Les rappeurs ont été envoyés en prison et une procédure d’instruction a été enclenchée contre eux. Une information judiciaire a été également ouverte dans cette affaire de trafic de visas et de passeports diplomatiques. Simon, Kilifeu, Thierno et X ont été placés sous mandat de dépôt.

Kilifeu est inculpé des infractions d’association de malfaiteurs, corruption, tentative de faux dans un document administratif, tentative de trafic de migrants. Ensuite, les délits d’association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants et complicité d’usage de faux visés contre Simon ont été retenus. Mais, Thierno est plus inquiet. Alors qu’il est en train de purger une peine ferme de 2 mois, pour vol, il est encore inculpé d’association de malfaiteurs, complicité de corruption, complicité de tentative de faux, usage de faux dans un document administratif et complicité de trafic de migrants. Cependant, les mêmes chefs d’inculpations d’association de malfaiteurs, corruption, tentative de faux dans un document administratif, tentative de trafic de migrants retenus contre Kilifeu sont reprochés à X.

Selon des sources , Me Moussa Sarr, a versé dans le dossier un certificat médical concernant Simon, qui s’est présenté devant le juge. Dans ce dossier médical, on révèle que la santé de Simon Niaga Kouka a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC). Avec le traitement qu’il suit, il lui sera difficile de supporter un séjour carcéral.

Par ailleurs, après avoir écouté Kilifeu et Simon qui ont clamé leur innocence. Cependant le magistrat instructeur a rejeté l’observations des avocats des deux activistes. Mes Cheikh Khoureysi Ba, Moussa Sarr, Bamba Cissé, Abdoulaye Tall, Sayba Danfakha, Omar Faty et Ciré Clédor Ly ont pris la parole solliciter le placement sous contrôle judiciaire de leur client.

Simon a contesté ces déclarations. Par contre, il a reconnu avoir remis son passeport à Thier à titre de gage après un prêt de 2 millions de FCFA. Thiat du mouvement a été entendu dans le cadre de cette enquête pour situer sa part de responsabilité. Et, il s’est lavé à grande eau. Ne trouvant pas d’indices l’impliquant, les enquêteurs l’ont libéré.