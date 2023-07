Affaire Koppar Express: La famille de Seydou Nourou Ba demande la clémence de la justice

Le Co-Fondateur de Koppar Express, dans les liens de la détention depuis le mois de Février 2023 pour entre autres accusations, « association de malfaiteurs, complot contre l’autorité de l’État, financement d’activités de nature à compromettre la sécurité et à occasionner des troubles politiques graves. Rien de tout cela n’est vrai pour sa famille mais parle de simple malentendu. Cette dernière demande l’intervention du chef de l’État pour que justice soit clément envers leurs fils, qui selon eux, est plus utile à son pays à l’extérieur qu’en prison.

Poursuivi pour financement supposé d’activités de nature à compromettre la sécurité publique, fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale, qui lui vaut d’être placé sous mandat de dépôt lors de sa convocation, la famille du co-fondateur de la société Kopar Express, Seydou Ba est sous le joug de la justice depuis Février demande justice de revoir son dossier et interpelle le chef de l’état. « Nous demandons la clémence de la justice et au président de la république Macky Sall son intervention bien vrai qu’il n’est pas de son ressort mais il à cette prérogative-là », a supplié Mamadou Ndione Porte-parole de la famille de Seydou Nourou Ba lors d’une conférence de presse tenu par la famille hier.

Seydou Nourou Ba qui est dans les lien de la détention depuis 5 mois déjà après une enquête qui a été ouverte par le procureur de la justice sénégalaise concernant la structure Koppar Express par rapport aux transaction qu’ils ont l’habitude de faire avec certains parti politique, des structure de santé, d’éducation de développement pour ne citer que cela car il n’ont pas de limite par ce qu’il interviennent partout où leur compétence est sollicité, n’a rien à voir avec ce qu’on lui reproche.

A les en croire cette situation n’est qu’une malentendu qui a fait que le malheur est tombé sur leur fils qui gagne dignement sa vie, soutien Mamadou Ndione, qui ajoute : « C’est un fils du pays qui a monté projet avec ces amis et ils gagnent dignement leurs vies, Seydou Nourou n’appartient à aucune partie politique. Nous espérons que la demande de liberté provisoire que nous avons introduite aura gain de cause d’ici mardi».

Pour rappelle depuis l’arrestation de son prestataire et associé, Seydou Nourou Ba, l’entreprise Koppar Epress continue d’être une cible des autorités. Une situation pouvant compromettre gravement, la continuité de son activité au Sénégal.

A noter que dans cette affaire, l’ouverture d’une enquête judiciaire avait été ordonnée contre Mouhamed Samba Jim alias Hannibal Djim en février 2023. Et le mois suivant, Seydou Nourou Bâ détenant 25 parts de la plateforme sera arrêté.

