Affaire Ndiaga Diouf : Les rapports balistique blanchit Barthelemy Dias

L’affaire Ndiaga Diouf est en cours de jugement à la Cour d’Appel de Dakar. Avec le rejet de l’enquête par la Défense. Le nouveau maire de Dakar comparait devant la cour d’appel de Dakar. Et le père du défunt Ndiaga Diouf réclame des dommages et intérêts.

Après que Barthelemy Dias a réfuté l’enquête, c’est l’un de ses avocats qui revient sur les conclusions balistiques. “Les conclusions balistiques ont révélé que les balles qui ont été extraites du corps du défunt et des blessés ne sont pas sorties de l’arme de Barthélémy”, a fait constater l’un des avocats de Barthélémy

Toutefois le père de Ndiaga Diouf, via son avocat, a réclamé 150 millions à l’accusé pour dommages et intérêts. Et le procès en appel ce mercredi 2 mars est en cours au tribunal de Dakar.

A rappeler que Barthélémy Dias, son co-prévenu Baboucar Faye et le père de Ndaiga Diouf ont comparu. Tous les autres prévenus n’ont pas déféré à la convocation du juge. Barthélemy Dias est poursuivi pour coups et blessures volontaires dans l’affaire Ndiaga Diouf qui remonte en 2011 à la fusillade à la Mairie de Mermoz-Sacré-Cœur.