Affaire Pape Alé Niang: Les cadres de PASTEF sortent du bois

Les membres du parti Pastef Les Patriotes ont par par la voix de Bassirou Diomaye Faye apporté leurs soutiens à Pape Alé Niang, mais aussi au refus du test ADN par Sonko, tout en annonçant la saisie de l’Assemblée nationale pour la dé-classification du rapport sur le capitaine Touré.

Par la voix de Bassirou Diomaye Faye, le président du Mouvement national des cadres patriotes (Moncap), le parti Pastef Les Patriotes a apporté son soutien au journaliste d’investigation Pape Alé Niang arrêté par la justice, mais aussi au refus du test ADN par le maire de Ziguinchor, tout en annoncé que la formation politique a saisi l’Assemblée nationale pour la dé-classification du rapport sur le capitaine Oumar Touré «discriminant» Ousmane Sonko dans le dossier qui l’oppose à Adji Sarr, en plus d’assurer que le Némékou tour va se poursuivre, malgré l’arrestation des cinq membres de la garde rapprochée du maire de Ziguinchor. M. Faye s’exprimait hier, mardi 8 novembre, lors d’une conférence de presse tenue à Dakar.

La guerre des mots ne s’estompe pas dans la sphère publique sénégalaise. Par la voix de Bassirou Diomaye Faye, le président du Mouvement national des cadres patriotes (Moncap), le parti Pastef-Les Patriotes a apporté son soutien au journaliste d’investigation Pape Alé Niang arrêté et poursuivi pour avoir divulgué des « documents classés secret-défense » en plus du délit de propagation de fausses nouvelles. Il a aussi magnifié «toute la presse debout, particulièrement les journalistes d’investigation qui informent le peuple sénégalais sur les scandales qui plombent le développement économique et social du pays. Dans la foulée, il a exigé du président Macky Sall de mettre un terme aux violences contre la presse et a l’intimidation exercée sur les journalistes». Selon Bassirou Diomaye Faye «Le Sénégal va à la dérive».

LA POURSUITE DU NÉMÉKOU TOUR

«Nous avons noté récemment l’arrestation sans convocation des membres de la garde rapprochée du président Ousmane Sonko pour essayer de mettre un terme au Némékou tour», a-t-il dit. «Je voudrais dire ici au nom du bureau politique de Pastef-Les Patriotes cette sympathique victorieuse dans la perspective de 2024, à savoir le Némékou tour, va se poursuivre», a-t-il annoncé.

NON AU TEST ADN, OUI À LA DÉCLASSIFICATION DU RAPPORT SUR LE CAPITAINE TOURÉ

Le président du Moncap a rejeté par ailleurs le test ADN et annoncé que son parti a saisi l’Assemblée nationale pour la déclassification du rapport sur le capitaine Oumar Touré qui disculpe le leader de Pastef. «Lors de cette audition, Ousmane Sonko a établi le complot, dont il s’est toujours dit être victime, en mettant à la table des pièces à conviction irréfutables. C’est ce dont la justice a véritablement besoin pour dire le droit, mais pas du sang du président Ousmane Sonko, dont rêvent certains pour aller voir je ne sais qui. Une chose est sûre, le parti Pastef-Les Patriotes n’aurait jamais laissé le président Ousmane Sonko donner ne serait-ce qu’une demi-goutte d’une demi-goutte de son sang à des personnes qu’il accuse, preuve irréfutable à l’appui, d’être impliqués dans un complot visant à le liquider politiquement. Et il ne le fera jamais !», a-t-il déclaré.

Non sans ajouter : «Si la justice veut une manifestation dans toute sa splendeur de la vérité du complot, elle n’a qu’à déclassifier le rapport que l’ancien Inspecteur des impôts et domaines présente comme preuve de son innocence. C’est dans cette logique que notre parti Pastef-Les Patriotes a saisi l’Assemblée nationale pour demander que ce rapport soit déclassifié et mis à la disposition du peuple sénégalais.» Bassirou Diomaye Faye a aussi invité le président Macky Sall à ne pas «engager le Sénégal dans un chantier de troisième mandat sanglant que personne n’acceptera, parce qu’il n’y aura pas de monarchie dans ce pays». «Le futur du Sénégal se fera sans Macky Sall», a-t-il lancé face aux journalistes. «Nous appelons encore une fois les guides religieux qui sont des régulateurs sociaux d’être dans la prévention. Tout ce que nous voyons aujourd’hui comme VAR contre Macky Sall et ses souteneurs peut leur être accessible et il leur appartient de lui faire entendre raison parce qu’une vie perdue est une mort de trop», a-t-il souligné.