Affaire Pape Cheikh Diallo : Enseignant, traiteur, vigile… la liste des arrestations s’allonge

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Dans le cadre de l’exécution d’une délégation judiciaire émise par le juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye, la Brigade de Recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar a franchi hier la barre des 68 arrestations dans l’affaire Pape Cheikh Diallo et consorts.

Selon des informations exclusives de Seneweb, les gendarmes en civil ont mis la main, hier mardi, sur quatre suspects, tous présumés partenaires d’Ibrahima Magib Seck.

Un enseignant en service dans un institut privé situé à Tivaouane-Peulh a été le premier interpellé. Les investigations ont ensuite permis d’appréhender un vigile préposé à la sécurité d’une école du Point E.

Les gendarmes se sont ensuite rendus à Ouakam pour embarquer un traiteur en direction de Keur Massar. Le quatrième suspect, actif dans le domaine des arts, est tombé à Guédiawaye. D’après des sources de Seneweb proches du dossier, ils auraient tous entretenu une relation amoureuse avec Ibrahima Magib Seck.

Par ailleurs, le deuxième adjoint au maire de Ouakam, chargé des arts, de la culture, des loisirs et du patrimoine historique, Chérif Aly Diatta, arrêté lundi dernier par la BR de Keur Massar et soupçonné d’être en couple avec Ibrahima Magib Seck et le chanteur Djiby Dramé, a nié les faits lors de son interrogatoire. Les enquêteurs ont néanmoins réuni des indices graves et concordants motivant son placement en garde à vue pour association de malfaiteurs et actes contre nature.

Au total, les cinq derniers interpellés, dont Chérif Aly Diatta, placés en garde à vue, seront présentés au juge d’instruction du premier cabinet jeudi ou vendredi prochain. Le juge d’instruction du premier cabinet et le procureur Saliou Dicko sont informés des faits ainsi que le commandement de la gendarmerie nationale