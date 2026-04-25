Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : les frontières verrouillées, la Direction de la police aux frontières « en état d’alerte maximale »

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La traque s’intensifie dans l’«affaire Pape Cheikh Diallo et compagnie». Dans son édition de ce samedi 25 avril, Libération rapporte que la Direction de la police aux frontières (DPAF), « en état d’alerte maximale », applique des mesures d’« oppositions-restrictions » visant plusieurs suspects déjà identifiés par la Brigade de recherches (BR) de Keur Massar. Les consignes sont strictes : interpellation immédiate et retrait systématique des documents de voyage pour toute personne concernée.

Ce dispositif a d’ailleurs facilité l’interpellation, le 23 avril, de A. Dieng, 33 ans, agent commercial domicilié à Tivaouane Peulh. Il a été arrêté au poste frontalier de Rosso-Sénégal alors qu’il tentait de quitter le territoire pour la Mauritanie. Repéré grâce au système « Securiport », il faisait l’objet d’une opposition-restriction émise deux jours plus tôt. Après son arrestation, il a été remis aux autorités locales avant son transfert vers Dakar.

Son interpellation porte à onze le nombre de partenaires présumés du chanteur Djiby Dramé déjà arrêtés dans ce dossier, à la suite notamment du styliste El H. A. Dramé, interpellé à Rufisque.

Cette stratégie de verrouillage des sorties a déjà permis plusieurs autres interpellations. Le 27 mars, le Dr S. M. Guèye avait été intercepté à l’AIBD alors qu’il s’apprêtait à voyager. Le 20 février, S. Mbaye dit « Zale » avait également été arrêté à Nioro, rappelle la même source.