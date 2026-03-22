Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : Une 46e suspect arrêté

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La Brigade de recherches (BR) de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar a réussi un nouveau coup de filet, après le démantèlement d’un vaste réseau de présumés homosexuels selon Seneweb.

Le site d’information en ligne a révélé que un 46ieme suspect a été arrêté.. Il s’agit du ressortissant ivoirien Kofi Kouassi Junior, cueilli vendredi dernier à son domicile sis à Niary Tally.

‘Il est étudiant en troisième année en communication à l’École supérieure multinationale des télécommunications (ESMT). Acheminé le même jour à Keur Massar, le suspect a été placé en garde à vue après avis du procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye » écrit Seneweb.

BR, Kofi Kouassi Junior a reconnu sans ambages les faits qui lui sont reprochés. Il est présenté comme un présumé homosexuel versatile, alternant selon ses propres aveux les rôles passif et actif lors de ses rapports.

Le ressortissant ivoirien a de nombreux partenaires de nationalité sénégalaise, selon des sources de Seneweb. Son arrestation fait suite à l’interpellation de son partenaire Joseph Ndiaye, agent d’une célèbre compagnie financière au Sénégal.

D’après nos investigations, le 46e suspect dans cette affaire dite « Pape Cheikh Diallo et consorts » sera présenté ce lundi 23 mars 2026 au juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.