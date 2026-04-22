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Affaire Pape Cheikh Diallo: le Journaliste Souleymane Fatou Ndao de Malikia TV est tombé

22 avril 2026 Actualité

Dans le cadre de l’exécution d’une délégation judiciaire émise par le juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye, la Brigade de Recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar a franchi la barre des 75 arrestations.

Selon des informations exclusives de Seneweb, les enquêteurs ont mis la main sur le journaliste Souleymane Fatou Ndao, employé de la chaîne de télévision religieuse Malikia TV. Ce dernier a été mis en cause par l’un des six présumés partenaires du chanteur Djiby Dramé, arrêtés depuis lundi dernier.

Il a été placé en garde à vue après avis du juge d’instruction du premier cabinet. Le procureur Saliou Dicko a été informé des faits.

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