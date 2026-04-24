Affaire Pape Cheikh Diallo : un fugitif arrêté à Rosso

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L’enquête sur l’affaire Pape Cheikh Diallo, impliquant notamment le chanteur Djiby Dramé, connaît un nouveau rebondissement avec l’interception d’un suspect à la frontière nord du Sénégal. Cet individu, identifié comme un présumé partenaire de l’artiste, tentait de quitter le territoire national avant d’être appréhendé par les forces de sécurité.

Le fugitif a été stoppé dans la matinée au poste frontalier de Rosso-Sénégal par les éléments de la Police de l’Air et des Frontières (PAF). Il s’apprêtait à entrer en Mauritanie. Immédiatement après son arrestation, le suspect a été mis à la disposition de la brigade de proximité de la gendarmerie locale. Les procédures de transfert ont été activées pour l’acheminer vers Dakar, où il doit être entendu par les enquêteurs en charge du dossier.

Cette interception fait suite aux mesures judiciaires édictées par le juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye. Des oppositions de sortie du territoire national avaient été formellement émises contre plusieurs personnes ciblées par la procédure. L’application de ces restrictions a été garantie par les dispositifs de la Gendarmerie nationale, sous le commandement du général Martin Faye.

La dynamique de l’enquête, pilotée par la Brigade de Recherches de la compagnie de Keur Massar, maintient un rythme soutenu. Selon les informations rapportées par Kawtef, cette nouvelle prise permet aux autorités de franchir le seuil des 77 arrestations dans le cadre de cette affaire, reflétant l’ampleur des investigations en cours.