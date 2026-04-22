Affaire présumé homosexuel à Linguère: La police à l’assaut, 04 nouvelles arrestations enregistrées

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L’affaire des présumés homosexuels n’a pas encore dit son dernier mot En effet, la liste des 18 présumés arrêtés s’allonge avec quatre nouvelles interpellations(22 en ce moment). Il s’agit de R. B se disant commerçant né à Barkédji, M.B. réparateur né à Linguère, A. L. D, agent CSE né au Caire, domicilié à Mérina Ndiaye( Dahra),k. G. agent de sécurité à Darou Salam( Louga) domicilié à Mbeuleukhé .

De sources policières, ces derniers(04 arrêtés) ont tous été cités par les nommés A. N, A D, M G. A noter que les deux derniers nommés sont déclarés séropositifs et gardé à vue dans les locaux pour association de malfaiteurs , actes contre nature et transmission du VIH/ SIDA. Par ailleurs le nommé A. D. est allé plus loin dans les détails en précisant avoir eu beaucoup de rapports sexuels avec les nommés K. G. et R. B. sans avoir une idée exacte du nombre de fois. Quand aux nommés A. L. D. et K. G., ils admettent tous avoir eu des rapports sexuels avec des partenaires de mêmes sexes même en dehors des mis en causes qui l’ont cité. Selon des indiscrétions, le cas particulier du nommé A. L. D. qui a déclaré avoir débuté ses ébats sexuels avec un certain métisse Cap verdien du nom de R. qui l’a initié dans le réseau. Allant plus loin A .L.D cite le nommé N. S. avec qui aussi il a eu des rapports sexuels mais qu’il a perdu de vu depuis lors. A signaler que pour étayer ses propos, il a déposé devant les enquêteurs des photos et contenus de leurs discussions.Touefois les réquisitions au médecin pour les nommés A. L. D. et K.G. sont revenues séropositives et ils déclarent aussi en être au courant depuis 2013 pour le premier et 2023 pour le second.

Les quatre présumés homosexuels interpellés sont dans les locaux de la police de Linguère où l’enquête suit son cours.

Samba Khary Ndiaye( Linguère)