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Affaire PRODAC : Rebondissement à la Cour Suprême, Pape Malick Ndour envoyé en prison

28 avril 2026 Actualité

Pape Malick Ndour n’est plus sous contrôle judiciaire. La Cour suprême a confirmé, ce mardi 28 avril 2026, le mandat de dépôt à son encontre. L’ancien ministre va ainsi être incarcéré, mettant fin à la mesure de liberté provisoire dont il bénéficiait jusque-là.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’affaire du PRODAC (Programme des Domaines Agricoles Communautaires). Dans ce dossier, Pape Malick Ndour est poursuivi pour association de malfaiteurs, détournement présumé de deniers publics et blanchiment de capitaux.

Les investigations portent sur des irrégularités financières évaluées à plusieurs milliards de francs CFA, en lien avec la gestion du programme. Dans un premier temps, l’ancien ministre avait été placé sous contrôle judiciaire, avec notamment le port d’un bracelet électronique. Cette mesure avait ensuite été contestée par le parquet puis remise en cause par la Chambre d’accusation du PJF.

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