Affaire Sitor Ndour : les nouvelles confessions de sa victime

L’ancien directeur du centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud), Sitor Ndour a été appelé hier mercredi à la barre de la chambre criminelle de Dakar.

Accusé de viol par sa bonne Adama Thiaw, âgée de 16 ans, il a contesté les faits tout en soutenant être victime d’un complot.

Interrogé sur sa présumée discussion téléphonique avec la mère de la victime, Sitor Ndour explique : «j’ai nié dans l’audio et je précise que je n’ai jamais demandé pardon. On demande pardon que quand on a quelque chose à se reprocher».

Selon lui, il est victime d’un complot. Interrogée à son tour, Adama Thiaw a persisté dans ses accusations.

«Le jour des faits, après avoir fini mon travail, il m’a ordonné d’aller dans ma chambre. Vers 17h, il est venu me rejoindre avant de me révéler son intention de coucher avec moi mais j’ai refusé. C’est là qu’il m’a violé. Je portais un bas et un cuissard mais il a réussi a enlevé une partie de ce que je portais. J’ai crié de toutes mes forces mais personne ne m’a entendu alors qu’il y avait ses filles en haut. Ma chambre se trouvait en bas. Au moment des tiraillements, il m’a occasionné des bleus sur ma main gauche. C’est après ça qu’il m’y a mit du baume comme j’avais mal. Après le viol, je me suis lavée. Par la suite, je suis allée à l’hôpital Philippe Maguilene Senghor où une dame m’a consultée. C’est après ça qu’un autre médecin et une dame m’ont ausculté».

D’après Adama Thiaw, c’était la première fois qu’elle entretenait des rapports sexuels. Ce, avant que le juge ne lui signifie qu’elle avait des lésions hymenales anciennes selon les constatations du médecin. Les débats ayant tiré en longueur, le procès a été suspendu jusqu’à lundi prochain.