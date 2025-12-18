Affaire Softcare : Les pharmaciens inspecteurs désavouent l’ARP

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’équipe des pharmaciens inspecteurs de l’usine de Softcare, en service à l’Agence sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique (ARP), a publié un communiqué, ce jeudi, pour clarifier la situation concernant le communiqué n° MSHP/ARP/DG/CELCOM du 16 décembre 2025 de l’ARP qui s’est rétracté en annonçant que les produits de Softcare sont conformes à la réglementation après avoir exigé leur retrait du marché.

Les inspecteurs pharmaciens précisent que le communiqué en question, illustré par des images d’inspecteurs et de gendarmes, ne reflète pas la réalité des faits constatés lors de l’inspection de suivi de l’usine. « Ce communiqué n’engage et ne lie pas les inspecteurs », soulignent-ils, ajoutant qu’il ne peut en aucun cas précéder le rapport d’inspection émis par la direction compétente.

Les inspecteurs rappellent que le 16 décembre dernier, l’équipe d’inspection, dirigée par le directeur de l’inspection pharmaceutique, de la Surveillance du marché et des Vigilances (DISV) de l’ARP, en collaboration avec la gendarmerie nationale, a effectué une mission sur le site de production de Softcare. Selon eux, le rapport de cette mission, conforme aux procédures réglementaires, contredit les informations publiées dans le communiqué de la cellule de communication de l’ARP.

Poursuivant, ils indiquent que leur rapport, validé et transmis à la direction générale, confirme les non-conformités relevées lors de l’inspection précédente, notamment la présence de matières premières périmées utilisées dans la fabrication de couches et serviettes hygiéniques destinées à la population.

À cet effet, les inspecteurs réaffirment que le retrait des produits Softcare du marché reste en vigueur jusqu’à la mise en conformité de l’usine, conformément aux exigences réglementaires.

Enfin, les pharmaciens inspecteurs disent renouveler leur engagement à protéger la santé publique, à respecter les exigences réglementaires et à appliquer une rigueur scientifique dans l’exercice de leurs missions.

Publié par EL HADJI MODY DIOP