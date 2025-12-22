Affaire Softcare : Une délégation de l’usine reçue par Guy Marius Sagna

Partager Facebook

Guy Marius Sagna a reçu, ce lundi, une délégation de l’usine Softcare, qui a souhaité s’entretenir avec lui sur des questions liées à son activité. Selon le député, la délégation a mis à sa disposition des éléments qui seront examinés dans les meilleurs délais.

Sans entrer dans les détails de l’audience, Guy Marius Sagna a remercié l’usine Softcare pour son déplacement et sa disponibilité, soulignant ainsi l’importance qu’il accorde au dialogue avec les acteurs économiques et sociaux du pays.

Le député a également réitéré sa confiance au système pharmaceutique sénégalais, qui a été déclaré niveau de maturité 3 (NM3) par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il a souligné, dans ce cadre, que les intérêts des femmes et des bébés sont au cœur de ses préoccupations dans ce dossier.

Publié par EL HADJI MODY DIOP