Affaire Sweet Beauté : Les avocats de Ndèye Khady Ndiaye interjettent appel

La chambre criminelle de Dakar a mis fin à l’affaire Sweet Beauty depuis le 1er juin 2023. Un dossier qui a tenu en haleine le pays pendant plus de deux ans, en prononçant son verdict. Mais selon les dernières informations, il y’a un nouveau rebondissement dans l’affaire Sweet Beauté ! Les avocats de Ndèye Khady Ndiaye viennent d’interjeter appel ce mercredi.

Condamnée à deux ans de prison pour incitation à la débauche, les avocats de Ndeye Khady Ndiaye ont décidé d’attaquer cette décision aux fins d’annulation de toute la procédure. D’après nos sources, la défense de Ndèye Khady Ndiaye serait sur le point d’interjeter appel. Une rencontre entre les avocats est prévue en début de semaine pour prendre une décision. «Nous devons nous réunir pour voir la conduite à tenir.

L’information a été livrée par Me Moussa Sarr, membre du pool d’avocats de la patronne de cet ancien salon de massage. Cette violation des droits de la propriétaire du salon de massage a été dénoncée, lors de l’audience du délibéré, par le représentant du bâtonnier de l’ordre des avocats du Sénégal. Me Ibrahima Dièguène avait estimé qu’elle a été privée d’un procès juste et équitable.

Une fois interjeté, cet appel annulera la décision rendue le 1er juin à l’encontre de Ndèye Khady Ndiaye y compris Ousmane Sonko. Ce dernier a été condamné à deux ans de prison pour «corruption de la jeunesse» après avoir été acquitté du délit de «viols répétitifs et menaces de morts».

Pour rappel, Ndèye Khady Ndiaye a été condamnée à une peine ferme de deux ans de prison par la chambre criminelle de Dakar pour incitation à la débauche.