Affaire « Sweet Beauty »: Adji Sarr répond à Ousmane Sonko

Après la sortie du leader de Pastef, Ousmane Sonko, comparant l’ex masseuse, Adji Sarr, à un « guenon victime d’Avc », cette dernière sort de sa réserve. Voici in ex-tenso sa déclaration :

« A L’ATTENTION DE L’OPINION : J’ai appris à travers les réseaux sociaux en même temps que les sénégalais, les propos désobligeants de Monsieur Ousmane SONKO à mon encontre. J’ai le regret de constater qu’en lieux et places des réponses pertinentes sur sa responsabilité dans les viols répétitifs que j’ai subis, il a préféré s’épancher sur mon physique, allant jusqu’à me comparer à «un gorille atteint d’AVC ».

Adji Sarr répond à Sonko (Bis) Ces propos, en dehors de leur impertinence, ont le mérite de mettre à nu les carences intellectuelles et morales de cet homme qui a la prétention démesurée de présider aux destinées de notre cher Sénégal. Il est à déplorer qu’au moment où l’actualité internationale et sportive est fortement secouée par l’affaire Vinicius Junior lequel a été traité de singe, qu’un leader politique africain ose faire la même comparaison à sa propre compatriote.

Autant dire que MITROUGOULOU SONKO, premier défenseur de son attaque a encore marqué contre son camp. Je voudrais également exprimer mon soutien et ma compassion à ces milliers de patients atteints d’AVC et qui luttent dignement autour des séances de rééducation et de réadaptation et dont le moral a dû être sapé par cette allusion maladroite.

En définitive, j’invite Monsieur Ousmane SONKO, s’il lui reste une once de courage et de dignité d’arrêter de se débiner et de venir m’affronter dans une épreuve de vérité selon le format de son choix ».