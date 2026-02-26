Affaire Tabaski Ngom : Moustapha DIOP sera entendu sur le fond ce jeudi

Uploader By Gse7en
26 février 2026

L’ancien ministre Moustapha Diop sera entendu au fond du dossier, ce jeudi 26 février a indiqué Les Échos dans sa livraison du jour.

Selon le journal, le député-maire de Louga pourra, à la suite de l’audition, introduire une nouvelle demande de liberté provisoire.

L’ancien ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries, Moustapha Diop, a été inculpé et placé sous mandat de dépôt, le 22 mai 2025, par la Commission d’instruction de la Haute Cour de justice.

Cette décision intervient dans le cadre des enquêtes sur la gestion des fonds alloués à la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Il fait face à une série de charges, parmi lesquelles association de malfaiteurs, corruption, prise illégale d’intérêts, détournement et blanchiment de capitaux.


Des accusations qu’il rejette catégoriquement, affirmant être victime d’un acharnement.

