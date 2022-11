Affaire Tchiky : un responsable de l’Apr arrêté

La valse des arrestations se poursuit dans l’affaire dite des affrontements de Tchiky, ce village de la commune de Diass, où, le 30 octobre dernier, des villageois ont été battus pour ne pas dire ont été malmenés par des éléments de la garde rapprochée d’Ousmane Sonko, lors du « Nemékou Tour » du leader de Pastef dans le département de Mbour.

Hier, c’est Oumar Ndione, frère de Fatou Ndione responsable Apr et chargé de mission à la Présidence qui a été arrêté. Oumar Ndione est poursuivi pour coups et blessures volontaires suite aux plaintes déposés par l’avocat de Pastef, Me Abdoulaye Tall.

Pourtant Oumar Ndione qui se disait blesser par les gardes du corps de Sonko, était muni d’un certificat médical attestant d’une incapacité temporaire de 25 jours.

Il a été arrêté après sa deuxième audition par les enquêteurs. Le frère du responsable de l’APR dans le village de Tchiky (Fatou Ndione Coly) a été interpellé ce jeudi par les éléments de la section de recherches de la gendarmerie de Saly.