An injured woman is transported to a hospital after a blast in Kabul, Afghanistan May 8, 2021. REUTERS/Mohammad Ismail

Afghanistan : au moins 25 morts dans une explosion près d’une école à Kaboul Une explosion survenue samedi près d’une école à Kaboul en Afghanistan a fait au moins 25 morts et des dizaines de blessés, dont des élèves, a annoncé le ministère afghan de l’Intérieur. Une explosion devant une école à Kaboul en Afghanistan, a fait, samedi 8 mai, au moins 25 morts et 52 blessés, dont des élèves, a annoncé le ministère afghan de l’Intérieur. Un porte-parole du ministère, Tariq Arian, a fait état d’au moins 52 blessés tandis que son homologue du ministère de la Santé Ghulam Dastagir Nazari a déclaré que 46 personnes avaient été hospitalisées. “Le nombre de victimes pourrait augmenter”, a déclaré à la presse Tareq Arian, porte-parole du ministère de l’Intérieur. L’attentat s’est produit dans le quartier de Dasht-e-Barchi, dans l’ouest de la capitale afghane, au moment où les habitants faisaient leurs courses à l’approche de la fête musulmane de l’Aïd el-Fitr qui va marquer la semaine prochaine la fin du mois de jeûne du ramadan. Il s’agit d’un quartier peuplé majoritairement par des chiites hazaras, souvent pris pour cible par des militants islamistes sunnites. “Les gens sur place sont furieux et s’en sont pris aux ambulanciers”, a déploré de son côté le porte-parole du ministère de la Santé, Dastagir Nazari. On ignore les causes de l’explosion, qui n’a pas été revendiquée. Une enquête pour “attaque terroriste” a été ouverte, a déclaré le porte-parole adjoint du ministère de l’Intérieur Hamid Roshan. Le porte-parole des Taliban, Zabihullah Mujahid, a pour sa part, condamné l’attaque. Tout comme la mission de l’Union européenne en L’Afghanistan sur Twitter :”L’horrible attaque dans la région de Dasht-e-Barchi à Kaboul est un acte de terrorisme odieux. Cibler principalement les élèves d’une école de filles en fait une attaque contre l’avenir de l’Afghanistan, contre des jeunes déterminés à améliorer leur pays. Nos pensées vont à tous ceux qui ont été touchés.” Partager Facebook

