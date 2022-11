AFRICAN LEADERSHIP AWARDS: Un succès planétaire depuis New York

La cinquième édition des African Leadership Awards (ALA) a vécu au Time Square à New York, aux Etats-Unis. Depuis 5 ans, les pages mémorables de l’histoire africaine de l’Excellence et du Leadership ont commencé à être gravées en lettres d’or dans les annales. Le président Mbagnick Diop a accueilli beaucoup de personnalités venues honorer et célébrer l’excellence africaine, afro-américaine, à New York. Ce, après trois éditions à Paris, une quatrième à New York et la cinquième à New York et qui a réuni des sommités du continent. Un grand événement suivi en direct à travers le monde entier, par plusieurs dizaines de millions de téléspectateurs du continent Africain, de la Diaspora et à travers les cinq continents.

L’intégration africaine en route

Devant l’élite africaine, le président Mbagnick Diop a levé un coin du voile sur les perspectives et rappelé le concept. « Nous allons édifier une nouvelle Afrique gagnante, intégrée, prospère et pacifique, conduite et gérée par ses propres citoyens. Comme vous le savez, les African Leadership est une alchimie de bravoure et d’humilité, d’audace et de capacité d’anticipation. » En effet, compte tenu des potentialités techniques, de l’expertise avérée et des ressources humaines de qualité, il fera savoir à toute l’assistance que le temps de l’Afrique est bien arrivé. « Nous avons le devoir patriotique de sauvegarder notre patrimoine, malgré toutes les tentatives manifestes et latentes du « Négative Soft power ». Aujourd’hui plus que jamais, l’Afrique doit défendre son modèle et sa sécurité économique dans le monde », souligne le président Mbagnick Diop. Cependant, il fera noter que « nous avons le devoir d’intégrer et d’adapter toutes les connaissances techniques, technologiques, notamment, converger vers la création d’emplois innovants, viables et décents pour notre jeunesse dans cette économie de la connaissance, via le Numérique, la Transformation digitale, l’Intelligence artificielle, la Fintech, le Bio mimétisme, l’Economie bleue, l’Economie verte, l’Economie orange, le Big data, le Low-tech, l’Economie circulaire etc… » Il faut préciser que près de 30 nationalités différentes ont pris part à la cinquième édition des African Leadership Awards. Des anglophones aux francophones, sans oublier les lusophones et le Maghreb.

Booster le leadership africain…

Un réel motif de plaisir pour le président Mbagnick Diop qui s’est fait le devoir de motiver « nos soldats économiques, nos leaders, de récompenser nos illustres décideurs africains, qui se sont distingués sur le continent et à l’international et qui font rayonner l’image d’une Afrique prospère, créative et travailleuse, source de fierté pour nous tous ». Pour mieux booster le leadership et les performances managériales, la sanction positive du mérite et la récompense des valeureux et meilleurs leaders ont été inscrites dans l’agenda de l’initiateur des ALA. Après les grands succès des Cauris d’or depuis près de deux décennies, et malgré les pâles copies et les imitations de cette prestigieuse cérémonie, « nous avons élargi la célébration de l’excellence régionale aux 54 pays du continent Africain en gardant toujours comme crédo : l’Excellence, l’Innovation et le pari de l’action », se félicite M. Diop. Qui ajoute : « Nous nous sommes fixé comme principal objectif d’offrir à l’intelligentsia et à l’élite africaine et afro-américaine, une nouvelle plateforme d’excellence de haute qualité, pour la célébration de l’Afrique qui innove, qui émerge et qui gagne ».

Les grands défis à relever

Après avoir félicité l’ensemble des leaders nominés, qui ont participé à cette haute compétition et adressé ses chaleureuses félicitations aux valeureux lauréats, le président Mbagnick Diop a mis l’accent sur les grandes batailles économiques que doivent mener l’élite africaine et sa diaspora, pour le renouveau du continent. Des remerciements à l’endroit de la présidence de la République également, ainsi qu’à la commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), particulièrement à M. Fallou Rahmane Ndiaye.

Nouvel agenda !

Après cinq (5) éditions des African Leadership Awards tenues en Occident dont trois (3) à Paris et deux (2) aux Etats-Unis, un nouveau cycle va démarrer à partir de Dubaï pour la prochaine édition. Dans cette perspective, l’événement sera désormais biennal avec une première date calée pour le 02 novembre 2024 à l’hôtel Atlantique à Dubaï. Déjà, l’année 2024 est partie pour être exceptionnelle avec trois (3) temps forts qui seront marqués par les élections présidentielles au Sénégal, les jeux olympiques à Paris et la 6è édition des African Leadership Awards, prévue dans le Golfe. A préciser que la cérémonie des Cauris d’Or se tiendra chaque année à Dakar avec la 19e édition prévue en 2024.