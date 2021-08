Afrobasket 2021 : La liste des 12 Lions qui vont défendre les couleurs du Sénégal

Le sélectionneur des Lions Boniface Ndong a publié la liste des 12 joueurs qui vont disputer la coupe d’Afrique des nations de basket. L’Afrobasket est prévu 24 aout au 5 septembre au Kigali Arena.

Notons que le sélectionneur dispose aussi d’une réserve de deux joueurs: Alkaly Ndour (AS Douanes) et Makhtar Gueye (Hestia Menorca). Les Lions sont logés dans le groupe D avec le Cameroun, le Sud Soudan et l’Ouganda.

Liste des 12 Lions retenus:

Meneurs: Henry Pierria (Fenerbahce – Turquie), Brancou Badio (Barcelone), Mamadou Faye (AS Douanes)

Arrières: Cheikh Bamba Diallo (AS Douanes), Mohamed Alga Ndiaye(Ryerson University Canada)

Ailiers: Maurice Ndour ( Zhejiang – Chine) , Pape Moustapha Diop (DUC)

Ailiers forts: Gorgui Dieng (Atlanta), Ibrahima Fall Faye (Monaco)

Pivots: Youssou Ndoye (Orléans – France) , Malik Dime (Andorra -Espagne), Boubacar Toure (Roanne – France)