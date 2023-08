Afrobasket Dames 2023 : les Lionnes face aux Aigles pour une place en finale

Les Lionnes du Sénégal croisent les Aigles du Mali en demi-finale de l’Afrobasket 2023, ce jeudi 3 juillet 2023 au BK Arena. Le Sénégal retrouve un adversaire qui l’avait laminé en phases de poules (72-49), pour une place en finale.

Après un début d’Afrobasket catastrophique, ponctué de 2 défaites, contre l’Ouganda (85-83) et le Mali (72-49), les Lionnes ont enchaîné 2 victoires de suite en 8es et en quarts, respectivement face à l’Egypte (71-60) et le Cameroun (80-77). De ce fait, les coéquipières de Cierra Janat Dillard ont acquis le droit de disputer le dernier carré. Une demi-finale où le Quatrième de la dernière édition va retrouver le vice-tenant, le Mali. Un adversaire rencontré en phase de poule et qui avait explosé les pays recordman des titres dans la compétition.

Ce soir à 19 heures, les coéquipières de Fatou Babou Diagne auront l’occasion de se rassaisir devant leurs bourreaux des matchs de poule. Djenaba Ndiaye, Coulibaly, Sika Koné et partenaires voudront rééditer leur performance de dimanche dernier .Ce sera un gros choc et le public va assister à une bataille de tranchées sur le teraflex du BK Arena de Kigali.

Mais avant le match entre Sénégalaises er Maliennes, le Rwanda le pays organisateur va rencontrer le champion en titre, le Rwanda, à partir de 16 heures dans l’autre demi-finale.

Les filles de l’entraineur sénégalais Cheikh Sarr, qui feront face à l’épouvantail de la compétition, n’ont rien à perdre et tout à gagner.