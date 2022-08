Afrobasket : Les Lionceaux font d’une bouchée le Bénin

Les Lionceaux sont reçus deux sur deux, malgré quelques doutes au Palais des Sports d’Antananarivo ! Après l’Algérie, c’est le Bénin qui a été battu par un Sénégal beaucoup plus fort sur le score final de 94 contre 39.

Au lendemain d’une première victoire tranquille sur les Fennecs d’Algérie, les Lionceaux se devaient d’enchaîner donc face au Bénin. D’autant plus que cette équipe venait d’être corrigée par Madagascar, pays hôte de la compétition (41-102). Dans le premier quart temps, les Lionceaux ont posé leur jeu et n’ont laissé presque aucune chance à leurs adversaires du jour. La différence entre les deux équipes est criante dès les premiers instants. Si les Béninois ont su garder une petite distance au tableau de marquage dans les 7 premières minutes, ils ont été survolés à la fin du premier acte et ne marqueront le moindre point entre la 7e minute et la 10e.

Bloquant le Bénin à 7 points, le Sénégal, en grande réussite dans les paniers primés et sur les rebonds offensifs et défensifs, et porté encore par Ousmane Ndiaye qui finit la rencontre en tant que meilleur marqueur comme contre l’Algérie (21 points), parvenait à corser son avantage avec un 17-0 dans la fin du premier quart temps. Seydina Limamoulaye Faye (19 pts) va aussi s’offrir quelques stats. Une période logiquement remportée par les joueurs de Parfait Adjivon (7-33). Dans le deuxième quart temps, les Lionceaux ont calmé leurs ardeurs offensives, ce qui a permis au Bénin de recoller à la marque (25-48).

Mais ils vont vite rectifier le tir et reprendre les choses en main. Désemparés, les Béninois pouvaient logiquement voir le score se corser en leur net désavantage puisque le Sénégal se rapprochera des 35 points de différence (35-61).

Au final, le score est sans appel (39-94). Il reste désormais à affronter le pays hôte, Madagascar, pour terminer la phase de groupe, et ensuite attaquer une phase éliminatoire qui sera d’un tout autre calibre. Un match que le staff technique compte aborder avec beaucoup de sérénité.