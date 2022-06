Agence de presse Allemand: Deutsche Welle veut travailler avec les médias du Sénégal 

Deutsche Welle (DW), le diffuseur multimédia international allemand, a tenu hier son programme de recherche de partenaires pour le « German News Service » et « Germany Today » de l’agence de presse allemande Dpa. L’appel est lancé à tous ceux qui travaillent dans les médias. Ces services sont destinés aux médias et journalistes (même freelances), blogueurs, Influenceurs, plateforme sur les réseaux sociaux, Institutions; organisations,ONG etc. Selon, Tanja Suttor Ba, chargée de la distribution de Dutch Weller en Afrique subsaharienne, depuis les années 1950 à nos jours, Dutch Weller est présente en Afrique d’abord, avec la radio, ensuite avec la télévision. Sur l’Afrique avec un angle allemand et dans d’autres langues comme l’anglais ou l’allemand. Ce sera avec une concentration sur les contenus européens. « Aujourd’hui, c’est avec le triple offre à travers les deux media traditionnels, en plus de ce que nous produisons pour les médias en ligne et les media sociaux », dit-elle.

A l’en croire, elle est venue au Sénégal pour connaître plus du paysage médiatique du Sénégal. «Parce, note-elle, c’est la première fois que je suis au Sénégal en tant que membre de l’équipe de la distribution afrique. C’est le premier voyage depuis le COVID-19 qui nous a empêchés de faire ce que nous aurions voulu faire sur place ». D’ailleurs, d’après ce qu’elle a déjà appris sur les médias au Sénégal cela aboutira à de nouveaux partenariats dans un avenir pas lointain.

