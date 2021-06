Agpbe: Pourquoi Yaya Abdou Kane dérange

Porté depuis 2019 à la tête de l’Agence de gestion du patrimoine Bâti de l’Etat (AGPBE), Yaya Abdou Kane, titulaire d’un Doctorat en sociologie fait face, souvent, à des attaques depuis qu’il est à la tête de cette institution.

Des personnes encagoulées mènent une campagne de dénigrement contre cet ancien Ministre et maire de la localité de Dabia à Matam. Et pour cause !

L’homme, dès son arrivée à la tête de l’Agence s’est donné comme première préoccupation, d’assainir, de rationnaliser et de réorienter.

Figurez-vous, c’est avec lui que l’Etat s’est rendu compte que son patrimoine immobilier n’est pas constitué de 154 bâtiments mais plutôt de 1.500 bâtiments. Et le recensement continue et que même se bilan n’est exhaustif.

Aujourd’hui, à coût sûr, ces chiffres sont largement dépassés.

C’est avec lui, que la dette de de 35 milliards de FCFA due précédemment aux privés a été entièrement apurée par l’Etat, une première dans l’agence car, les payements des loyers ont toujours posé problème.

Mieux, un audit a été engagé et l’Etat avait entamé un processus de résiliation de 359 conventions irrégulières qui lui coûtaient la bagatelle de 3 milliards comme manque à gagner.

Des résiliations qui se justifient par le fait que certaines conventions ont fait l’objet de double paiement tandis que d’autres, déjà résiliées, font l’objet de paiement.

Il souhaite par ailleurs que l’agence soit transformée en société nationale afin de mieux répondre à ses aspirations en réalisant davantage de bénéfices.

Qui plus est, le DG a eu pour souci majeur, de réduire de façon drastique, les charges locatives de l’Etat en s’attaquant à la dette qu’il a réussi à réduire en des proportions acceptables.

Toutes ces mesures ne peuvent pas ne pas faire des jaloux. Mieux, tous ceux qui profitaient impunément de la situation avec des paiements indus ont été démasqués et leurs avantages éliminés.

Ce lourd travail de rationalisation, un exemple de gestion des deniers publics, a fait de l’actuel Dg du patrimoine bâti la cible de certaines attaques.

Toutefois, l’homme, en plus d’être un exemple d’orthodoxie financière, est un cadre de l’Alliance pour la république (Apr) dans une zone où le parti et la coalition ne cessent de faire le plein.

Ainsi, à l’approche des élections locales, Macky et sa coalition comptent beaucoup sur lui pour relever le défi de la mobilisation et la victoire.

C’est conscient de toutes ses responsabilités, qu’il préfère ignorer les attaques en se consacrant à l’essentiel : c’est-à-dire faire des résultats pour toujours améliorer le bilan du Président de la République.