Agression d’Amy Ndiaye : Le Procureur ordonne l’arrestation des deux députés

Suite à l’agression physique violente de la députée Amy Ndiaye dont les images ont fait le tour du monde, le Procureur a demandé l’arrestation des deux députés du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR), Massata Samb et Mamadou Niang. Les forces de sécurité ont été activées pour les arrêter et les traduire en justice parce que leur acte relève du flagrant délit, révèle notre source. L’agression de la députée Amy Ndiaye, qui risque d’avorter de son bébé a été unanimement condamnée aussi bien au Sénégal que dans le monde.

Le procureur fera face à la presse dans les jours qui viennent pour donner plus d’informations sur l’affaire.