Agression: Un bande emporte 13 millions

Thialé et sa bande dérobent les 13 millions de Hamidou Ly. Si en rendant sa décision le président de la chambre criminelle d’appel suit le parquetier dans son réquisitoire, Thialé et sa bande risquent de voir les 20 ans de travaux forcés être confirmés. Ils avaient agressé le sieur Ly en emportant ses 13 millions, entre autres.

Une affaire d’agression suivie de vol d’un sac contenant un carnet de chèque de la banque Cbao appartenant au sieur Hamidou Ly, les clefs de son bureau et de son coffre-fort, de deux téléphones portables de marques Samsung et la somme de 13 millions de francs Cfa par deux individus armés de coupe-coupe et une arme factice à bord d’un scooter a été jugée, hier, à la barre de la chambre criminelle d’appel de Dakar. Les faits remontent au 9 août 2013. Il ressort des débats d’audience que ce jour-là, le chef de l’agence Touba Sandaga a informé les enquêteurs de ce qu’un individu avait tenté d’encaisser le chèque d’un montant de 2 millions 400 mille francs Cfa tirés du carnet de chèques volés de Hamidou Ly. Quelques minutes après, le chef d’agence de la Cbao de Yoff Apix a appelé également les policiers pour leur informer de ce qu’un individu du nom de Ndiaga Diagne a été arrêté parce qu’essayant d’encaisser un autre chèque d’un montant de 1,2 million FCFA. Les éléments de la sûreté urbaine, sans perdre de temps, se sont transportés sur les lieux. Où étant, ils ont appréhendé le mis en cause. Ils ont ouvert une enquête avant de mettre la main successivement sur les nommés Alioune Diagne et El Hadji Ibrahima Cissé alias Baye Niasse. Toujours dans leur enquête, les limiers ont reçu un autre appel indiquant la présence des nommés Thialé et Amath dans une chambre transformée en salle de jeux aux Parcelles assainies.

Interrogé sur les faits, le sieur Ly a narré que c’est le nommé El Hadji Ibrahima Cissé alias Mbaye Niasse qu’il avait dépassé à l’angle de la rue qui l’avait agressé. A l’en croire, ce dernier l’avait poursuivi avec un couteau à la main et a aidé le premier à l’agresser. Quant à Cissé, il a encore soutenu qu’il n’était pas sur les lieux de l’agression. Mais, reconnaît-il, détenir le carnet de chèque du plaignant Ly que le nommé Dièye lui avait remis. Il dit avoir rendu le chéquier à celui-ci. Confrontés avec le nommé Cissé, Alioune Diagne est revenu sur ses déclarations en disant que ce dernier lui avait remis un chèque de 80 millions et lui avait offert deux chèques vierges. De son côté, Mansour Diop alias Thialé a reconnu avoir participé à l’agression de Hamidou Ly. Et a martelé s’être rendu sur les lieux en compagnie de Amath à bord de moto de marque TMAX. ” On a pris le sac de la victime en prenant la fuite jusqu’aux Maristes où on a ouvert ledit sac qui contenait 13 millions de francs CFA, des chèques, et divers autres effets”, a indiqué Thialé. Invité à faire ses réquisitions, le maître des poursuites demeure convaincu de la véracité des faits. Ainsi, le maître des poursuites a requis la confirmation des 20 ans de travaux forcés prononcés en première instance contre les mis en cause. Même son de cloche chez l’avocat de la défense. De leur côté, les avocats de la défense ont plaidé pour l’acquittement. L’affaire a été mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 30 juin prochain.

Cheikh Moussa Sarr