Ahmed Aidara, Déthié Fall et Mame Diarra Fam face au juge

Actuellement, se tient le procès de Déthié Fall, Mame Diarra Fam et Cie au Tribunal de Dakar. Ils ont été arrêtés le 17 juin dernier, lors de la manifestation interdite de Yewwi Askan Wi.

C’est à 10h09 que le président de la Cour a ouvert la séance. Et les passes d’armes n’ont pas tardé. La raison : les avocats de la défense ont récusé le fait que la composition du tribunal ait été changée.

Les avocats Me Babacar Ndiaye, Me Diawara et Me Khoureïssy Ba disent ne pas comprendre les changements opérés dans la composition, qui selon eux, qu’ils jugent “irréguliers”. Le fait est que l’un des conseillers du président n’était pas présent, mercredi dernier.

A ce propos, le président d’audience a expliqué « que des changements sont souvent opérés en fonction de la demande ». Par ailleurs, semblant répondre à Ousmane Sonko qui disait que « Déthié Fall et cie ont été envoyés en audience spéciale pour leur enlever leur éligibilité », le magistrat a précisé : « Le renvoi a été prononcé pour éviter de prolonger la détention des prévenus et de porter atteinte aux droits des autres prévenus qui doivent être jugés ce lundi. En ce moment même, une audience de flagrant délit est en train de se tenir dans une autre salle avec plus d’une cinquantaine de personnes ». De son côté, le procureur a estimé que les arguments avancés par la défense sont valables en cassation en cas de pourvoi. L’audience a été suspendue une dizaine de minutes et va reprendre avec l’arrivée des 84 prévenus sous l’ovation du public. Le procès du maire de Guédiawaye, Ahmed Aidara s’est ouvert ce lundi matin au Tribunal de Pikine-Guédiawaye dans la banlieue de Dakar. L’audience est cours.