Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
Screenshot 20260319 2332282

Aïd el-Fitr : La famille oumarienne célèbre la Korité ce vendredi

19 mars 2026 Actualité

 

La communauté oumarienne célébrera l’Aïd Al-Fitr (Korité) ce vendredi 20 mars 2026. La cellule de communication de AHBAB et de la RABITA informe les fidèles que Thierno Madani Mountaga Tall, Khalife de Thierno Mountaga Tall, effectuera la prière à la Mosquée Oumarienne à partir de 9h30. L’office religieux sera dirigé par l’Imam Thierno Saïdou Mountaga Tall.

À l’occasion de cette fête marquant la fin du mois de Ramadan, le Khalife a formulé des prières pour que le Tout-Puissant daigne « accepter notre jeûne, nos prières et nos actes de dévotion ». Il a également exprimé ses vœux de paix et de prospérité pour l’ensemble de la nation, invoquant la miséricorde divine pour « renforcer l’unité entre les croyants ».

Ce rendez-vous spirituel annuel à la Mosquée Oumarienne demeure un moment fort pour la communauté, alliant ferveur religieuse et messages de cohésion sociale. Le Khalife, en sa qualité de serviteur de la Communauté Oumarienne, a conclu son message en souhaitant un « Eid Mubarak à toutes et à tous », implorant la santé et la stabilité pour le pays.

 

 

 

 

 


 

Tags

Vérifier aussi

abdoulaye fall fsf et les lions 1

Retrait du trophée de la CAN 2025 : Le Comité exécutif de la FSF rejette la décision

Face à la presse ce jeudi, la Fédération sénégalaise de football (FSF) n’a pas tardé …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved